Финал сельских спортивных игр в Курганской области собрал более 300 человек

Село Чумляк в Курганской области с 16 по 18 июня принимает финал областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». Мероприятие организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.
В финальных соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из всех муниципальных округов Курганской области. В программу игр включены 16 состязаний по восьми видам спорта и двум видам многоборья.
«По итогам областных сельских спортивных игр “Золотой колос” будет сформирована сборная Курганской области для поездки на Всероссийские сельские летние спортивные игры. Также команды округов, занявшие места с первого по шестое в своих группах, получат денежные призы на развитие спорта в муниципальных округах», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту региона Сергей Моторин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.