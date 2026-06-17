Говорить как Вербицкая: памяти хранительницы русского языка

О том, что русский язык — наше богатство, знает практически каждый. А все ценное необходимо беречь. 17 июня 2026 года исполнилось 90 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой — выдающегося ученого-лингвиста и педагога, ключевой фигуры в сохранении и популяризации русского языка. Вербицкая разработала современную методику преподавания русского языка, большое внимание уделяла фонетике и нормам произнесения. По этим вопросам с Людмилой Вербицкой консультировался и Президент России Владимир Путин.
Звуки жизни.
У Людмилы Алексеевны Вербицкой сложная, даже трагическая биография. Ребенком пережила блокаду, а из-за того, что родители были репрессированы, несколько лет провела в исправительно-трудовой колонии. В своих интервью Людмила вспоминала, как наизусть читала там другим девочкам отрывки из Достоевского и Толстого, цитировала стихи Пушкина. Это заметили и даже оценили: начальник колонии добился для нее права посещать школу.
Любовь к русскому языку определила всю дальнейшую жизнь Людмилы Вербицкой. Она окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и проработала в нем многие годы. Стала первой женщиной-проректором, а затем и ректором СПбГУ, пройдя путь от аспирантки до профессора. С 2008 года занимала пост президента СПбГУ. Также с 2013 по 2018 год была президентом, а затем почетным президентом Российской академии образования.
Людмила Вербицкая занималась в основном фонологией: изучала звуковой строй языка, особенности произношения. Исследования в основном строились на анализе живой речи. Она автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского языка. По книгам Вербицкой выучилось несколько поколений филологов, лингвистов, преподавателей русского языка и литературы. Она была председателем Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, удостоена многих государственных наград: ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета и ордена Дружбы, а также Премии Президента РФ в области образования.
Правильно говорить по-русски — это престижно.
Более широкой аудитории Вербицкая известна как автор серии плакатов «Давайте говорить как петербуржцы». Вместе с филологами Санкт-Петербургского университета они собрали слова и фразы, в которых публичные персоны и обычные люди чаще всего делали ошибки, а затем разместили правильные варианты произнесения на уличных рекламных щитах и в вагонах метро.
«Мне кажется, если мы поймем, что правильно говорить по-русски, используя яркий образный язык, — это престижно, то, наверное, все будут к этому стремиться. Мне бы очень хотелось, чтобы все поняли, что лучше нашего языка в мире нет», — говорила Вербицкая.
В мире нет языка лучше русского.
В честь выдающегося ученого в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» пройдут памятные мероприятия. В «Сириусе» появится интерактивное театрально-музейное пространство, посвященное деятельности Людмилы Вербицкой.
Сохранение культурного наследия нашей страны — в числе задач национального проекта «Семья». А развитие образования и воспитания, создание всех условий для подрастающего поколения — приоритет национального проекта «Молодёжь и дети».