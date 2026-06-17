Говорить как Вербицкая: памяти хранительницы русского языка

Любовь к русскому языку определила всю дальнейшую жизнь Людмилы Вербицкой. Она окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и проработала в нем многие годы. Стала первой женщиной-проректором, а затем и ректором СПбГУ, пройдя путь от аспирантки до профессора. С 2008 года занимала пост президента СПбГУ. Также с 2013 по 2018 год была президентом, а затем почетным президентом Российской академии образования.