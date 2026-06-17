Красноярцев пригласили на Сабантуй

В предстоящую субботу, 20 июня, в Красноярске отметят татаро-башкирский национальный праздник труда Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ.
Как рассказали в мэрии, мероприятие пройдет на острове Татышев (восточная сторона) с 11:00 до 19:00. Посетить его могут все желающие, вход свободный.
Гостей ждут традиционные игровые состязания на ловкость, выносливость и силу. Можно будет попробовать себя в перетягивании каната, поднятии гири, беге в коромыслах и армрестлинге. Для детей проведут конкурс рисунков и подвижные игры.
Также в программе: национальная борьба тюркских народов на поясах «корэш» и конкурс на самую креативную тюбетейку.
А любителей сладкого смогут заглянуть на выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», чтобы отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.
На главной сцене развернется концертная программа с участием гостей из республики Татарстан и творческих коллективов Красноярска и края.
«Праздник пройдет в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в Красноярске”. Её цель — укрепление межнационального согласия жителей. В Красноярске проживает около 5 тысяч татар», — рассказали в мэрии.
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