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Красноярцев пригласили на Сабантуй

В предстоящую субботу, 20 июня, в Красноярске отметят татаро-башкирский национальный праздник труда Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ.

В предстоящую субботу, 20 июня, в Красноярске отметят татаро-башкирский национальный праздник труда Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ.

Как рассказали в мэрии, мероприятие пройдет на острове Татышев (восточная сторона) с 11:00 до 19:00. Посетить его могут все желающие, вход свободный.

Гостей ждут традиционные игровые состязания на ловкость, выносливость и силу. Можно будет попробовать себя в перетягивании каната, поднятии гири, беге в коромыслах и армрестлинге. Для детей проведут конкурс рисунков и подвижные игры.

Также в программе: национальная борьба тюркских народов на поясах «корэш» и конкурс на самую креативную тюбетейку.

А любителей сладкого смогут заглянуть на выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», чтобы отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.

На главной сцене развернется концертная программа с участием гостей из республики Татарстан и творческих коллективов Красноярска и края.

«Праздник пройдет в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в Красноярске”. Её цель — укрепление межнационального согласия жителей. В Красноярске проживает около 5 тысяч татар», — рассказали в мэрии.

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