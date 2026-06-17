Онкологическая помощь в регионе выросла на 118% за год. Терфонд ОМС подвёл итоги

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026−2028 годы. Директор фонда Татьяна Дёмина доложила об итогах 2025 года. Территориальная программа ОМС была исполнена полностью.
Основные средства направили на оплату круглосуточных стационаров. Количество случаев высокотехнологичной помощи выросло на 10,8% по сравнению с 2024 годом. Самые востребованные профили — онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия.
В областном онкологическом центре сконцентрировано около 60% случаев лечения, включая радиологические и высокотехнологичные методы. Раньше пациенты выезжали за пределы региона. Теперь — всё чаще лечатся дома. Число случаев в круглосуточном и дневном стационаре по онкологии увеличилось на 118% по сравнению с 2024 годом. Объём финансирования достиг 2,5 млрд рублей.
В 2025 году в области провели более 1,4 тысячи радиологических и почти 19 тысяч лекарственных курсов лечения рака. Всё меньше жителей вынуждены ехать за такой помощью в другие регионы.
Профилактические осмотры в поликлиниках прошли 731,6 тысячи жителей. Из них 130 тысяч — мужчины и женщины репродуктивного возраста. Особое внимание уделяют пациентам с хроническими заболеваниями. Проведено почти 183 тысячи наблюдений за людьми с болезнями сердца и сосудов, около 29 тысяч — с онкологией, более 51 тысячи — с сахарным диабетом.
Продолжается работа по диагностике. Объём выполненных исследований (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) превысил 650 млн рублей. Акцент — на проведение диагностики в регионе, без направления в другие субъекты.
Развивается медицинская реабилитация. В 2025 году более 12 тысяч человек получили помощь в стационарах, дневных стационарах и поликлиниках. Отдельная программа — для пациентов после радикального лечения онкозаболеваний, включая женщин с новообразованиями молочной железы.
В территориальную программу впервые включили дистанционное наблюдение пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, телемедицинские консультации и определение патологий плода по крови матери.
Развиваются «Центры здоровья». Расширяется набор услуг, реализуется инициатива по созданию «Центров здорового долголетия». Совершенствуются «Школы для пациентов», дополненные программами для беременных и матерей.
Для участников СВО и членов их семей предусмотрены внеочередное оказание помощи, индивидуальное сопровождение и психологическая поддержка.
Качество диагностики повышается за счёт цифровых технологий. К инструментам обработки изображений добавили сервисы поддержки врачебных решений на базе искусственного интеллекта.
Татьяна Дёмина отметила необходимость софинансирования из ОМС для обеспечения качества помощи. В первую очередь — для оплаты труда врачей и медсестёр, стимулирующих выплат за выявление онкологии на профосмотрах. Таких случаев в 2025 году стало на 50% больше. Средства также идут на обучение медиков, закупку и ремонт оборудования — это напрямую влияет на лечение калининградцев.