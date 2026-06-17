Онкологическая помощь в регионе выросла на 118% за год. Терфонд ОМС подвёл итоги

Татьяна Дёмина отметила необходимость софинансирования из ОМС для обеспечения качества помощи. В первую очередь — для оплаты труда врачей и медсестёр, стимулирующих выплат за выявление онкологии на профосмотрах. Таких случаев в 2025 году стало на 50% больше. Средства также идут на обучение медиков, закупку и ремонт оборудования — это напрямую влияет на лечение калининградцев.