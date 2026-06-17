Нижегородцам рассказали, куда можно улететь из аэропорта «Чкалов» этим летом

В скором времени из Нижнего Новгорода вновь можно будет вылететь в столицу Белоруссии — Минск. Полёты возобновляются с 5 июля, билеты уже в продаже.
Рейсы станет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» на комфортабельном воздушном судне «Эйрбас А320». Одновременно вылететь в столицу Белоруссии смогут 158 пассажиров. Из аэропорта «Чкалов» полёты запланированы три раза в неделю по вторникам и воскресеньям в 6.00, а также по пятницам в 6.30. Время в пути — 2 часа. Стоимость билетов — от 8500 рублей.
В Белоруссию многие едут посмотреть не только достопримечательности Минска, но и дворцы и замки, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Беловежскую пущу, а также мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Кроме этого Белоруссия славится своими санаториями. Кстати, последние теперь интересны не только людям старшего поколения. По данным на 2025 год, молодёжь всё чаще выбирает данный формат отдыха — за последние два-три года доля посетителей санаториев поколения зумеров выросла с 10% до 30%.
Ещё одно не менее привлекательное направление Нижний Новгород — Сухум. Прямое авиасообщение возобновлено с 30 мая этого года. Самолёты в столицу Абхазии вылетают один раз в неделю по субботам в 11.35, из Сухума — также по субботам в 16.00. В пути всего 3 часа 25 минут. Для сравнения: на поезде — порядка двух суток. Стоимость билета — от 18 тысяч рублей. Как и везде, действует правило: чем раньше бронируешь, тем дешевле.
В Абхазию нижегородцы едут прежде всего для того, чтобы насладиться морем.
Ещё один вариант оказаться на Черноморском побережье — взять билет до Батуми. Такие рейсы из Нижнего Новгорода тоже возобновлены. Самолёты вылетают по понедельникам в 13.35, обратно в тот же день в 8.20 утра. Время в пути до курорта — 3 часа 30 минут.
«Батуми, омываемый Чёрным морем, остаётся популярным направлением среди российских путешественников. Город известен историческими достопримечательностями, в том числе Батумской крепостью, православными храмами XIX века и старым кварталом Чорохи», — отметили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».
Помимо этих направлений из Нижнего Новгорода можно улететь в Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также организованы 14 внутрироссийских направлений, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
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