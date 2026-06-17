Нижегородцам рассказали, куда можно улететь из аэропорта «Чкалов» этим летом

Ещё одно не менее привлекательное направление Нижний Новгород — Сухум. Прямое авиасообщение возобновлено с 30 мая этого года. Самолёты в столицу Абхазии вылетают один раз в неделю по субботам в 11.35, из Сухума — также по субботам в 16.00. В пути всего 3 часа 25 минут. Для сравнения: на поезде — порядка двух суток. Стоимость билета — от 18 тысяч рублей. Как и везде, действует правило: чем раньше бронируешь, тем дешевле.