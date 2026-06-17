В панельке на ул. Менделеева горел электрический щит, из дома эвакуировали жильцов

На улице Менделеева в Калининграде случился пожар — в пятиэтажном кирпичном доме на лестничной площадке четвертого этажа горел электрический щит. О произошедшем 16 июня в 08.47 рассказывают в областном МЧС.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 5 человек, в том числе одного ребенка. Никто не пострадал.
Пожар потушили, подъезд проветрили. Причину ЧП устанавливают.
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