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В панельке на ул. Менделеева горел электрический щит, из дома эвакуировали жильцов

К счастью, обошлось без пострадавших.

На улице Менделеева в Калининграде случился пожар — в пятиэтажном кирпичном доме на лестничной площадке четвертого этажа горел электрический щит. О произошедшем 16 июня в 08.47 рассказывают в областном МЧС.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 5 человек, в том числе одного ребенка. Никто не пострадал.

Пожар потушили, подъезд проветрили. Причину ЧП устанавливают.

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