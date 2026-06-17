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В Красноярске откроется генеральное консульство Беларуси

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске откроется генеральное консульство Республики Беларусь. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из дружественного государства Максимом Рыженковым.

В 2025 году число диппредставительств Беларуси в нашей стране увеличилось до 15, а в 2026-м открылись генеральные консульства республики в Уфе и Казани.

«Завершаем процедуру согласования их образования в Красноярске и Новосибирске», — добавил Лавров.

Точной даты открытия консульства Беларуси в Красноярске пока нет.

Напомним, что 14−15 июня состоялся рабочий визит Сергея Лаврова в Республику Беларусь.

В Минске Лавров встретился с президентом Александром Лукашенко, провел переговоры с министром иностранных дел Максом Рыженковым, а также возложил венки к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае появился новый праздник — День многодетной семьи.

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