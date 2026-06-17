Десять калининградцев пойдут под суд за обналичку 555 млн рублей

Преступление выявили сотрудники УФСБ и регионального управления экономической безопасности МВД. По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники группы использовали около ста подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя они открыли несколько сотен банковских счетов.