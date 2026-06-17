Десять калининградцев пойдут под суд за обналичку 555 млн рублей

Их обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Возраст фигурантов — от 36 до 60 лет.
Преступление выявили сотрудники УФСБ и регионального управления экономической безопасности МВД. По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники группы использовали около ста подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя они открыли несколько сотен банковских счетов.
Клиентами стали не менее десяти предпринимателей, которым требовалось обналичивание денег. Схема была простой: клиенты переводили средства на счета подконтрольных фирм, затем фигуранты проводили между ними фиктивные финансово-хозяйственные операции — деньги обналичивали и отдавали заказчикам. Общая сумма обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Свой доход от комиссий участники группы оценили в 64 миллиона рублей.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.