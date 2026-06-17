Три дня праздника: куда сходить на День города в Калининграде

Подробнее о концертах с участием российских звёзд читайте в материале «Клопс». Оформление улиц должны завершить до 27 июня. Флаги и вымпелы появятся на въездах в Калининград, путепроводах, центральных улицах и площади Победы, а на праздничных аренах установят фотозоны.