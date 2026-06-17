Почти 500 тонн винограда из Африки и Азии ввезли в Калининградскую область с начала года

С начала 2026 года по 15 июня ведомство проконтролировало ввоз почти 500 тонн импортного свежего винограда. Основной объём — 484 тонны — поступил из Южной Африки, Чили, Индии и Перу. Ещё около 11 тонн привезли из Египта и Намибии.