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Почти 500 тонн винограда из Африки и Азии ввезли в Калининградскую область с начала года

Управление Россельхознадзора по Калининградской области проверило более 500 тонн винограда.

Источник: KaliningradToday

ввезённого в регион. Продукция из Египта и Намибии также допущена к продаже.

С начала 2026 года по 15 июня ведомство проконтролировало ввоз почти 500 тонн импортного свежего винограда. Основной объём — 484 тонны — поступил из Южной Африки, Чили, Индии и Перу. Ещё около 11 тонн привезли из Египта и Намибии.

Для проверки карантинного фитосанитарного состояния специалисты отобрали образцы и направили их в лабораторию Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные исследования и фитосанитарный контроль не выявили нарушений, вся продукция допущена к ввозу и реализации.