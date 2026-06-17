В Красноярске начали искать место для муниципального крематория

Администрация Красноярска начала предварительный подбор земельных участков для строительства муниципального крематория. Об этом рассказал «Проспекту Мира» глава города Сергей Верещагин.
Поводом стала затянувшаяся история с частным крематорием на Бадалыке. По словам мэра, сейчас работы на площадке не ведутся, хотя инвестор письменно заверил город, что намерен возобновить строительство в этом году.
«С одной стороны, мне докладывают, что работы на Бадалыке не ведутся. С другой стороны, мы получили письмо от инвестора с заверениями, что в этом году работы начнут. Но я понимаю, что история эта достаточно долгая, особого доверия у меня пока нет к этим официальным письмам», — заявил Сергей Верещагин.
Глава города поручил проработать технико-экономическое обоснование для муниципального объекта. Если в ближайшее время на участке инвестора не начнутся активные работы, Красноярск может приступить к проектированию собственного крематория. По словам мэра, такой объект городу необходим.
История строительства крематория в Красноярске длится уже более 10 лет. Вопрос поднимался еще с 2013 года, поскольку действующие кладбища, в том числе Бадалык и Шинное, практически заполнены. Сейчас красноярцам приходится отправлять тела для кремации в Новосибирск или Новокузнецк.
В 2019 году конкурс на строительство выиграла компания «Красноярский крематорий». Разрешение на работы она получила только в августе 2024 года. Участок на Енисейском тракте площадью почти 14 тыс. кв. м выделили рядом с кладбищем Бадалык. Проект предусматривал двухэтажное здание, магазин ритуальных товаров, парковку и хозяйственные блоки. Весной 2025 года власти сообщали о начале строительства и забивке свай, однако позже работы остановились, а котлован зарос травой.
Разрешение на строительство у компании действует до конца 2026 года.