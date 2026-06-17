В Красноярске начали искать место для муниципального крематория

«С одной стороны, мне докладывают, что работы на Бадалыке не ведутся. С другой стороны, мы получили письмо от инвестора с заверениями, что в этом году работы начнут. Но я понимаю, что история эта достаточно долгая, особого доверия у меня пока нет к этим официальным письмам», — заявил Сергей Верещагин.