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СК России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском

СК РФ: возбуждено уголовное дело из-за атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее «Комсомолка» писала, что автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.

В СК РФ 17 июня сообщили, что в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Беларуси возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 Уголовного кодекса РФ).

Сообщается, что атаку совершил беспилотник ВСУ на трассе А-240. Ударный БПЛА атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В автобусе, который направлялся из Гомеля в Геленджики, находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-футболистов, направлявшихся на отдых.

— По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется, — прокомментировала Петренко.

Следователи устанавливают детали совершенного преступления, а также причастных лиц.

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