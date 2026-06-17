СК России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее «Комсомолка» писала, что автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.
В СК РФ 17 июня сообщили, что в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Беларуси возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 Уголовного кодекса РФ).
Сообщается, что атаку совершил беспилотник ВСУ на трассе А-240. Ударный БПЛА атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В автобусе, который направлялся из Гомеля в Геленджики, находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-футболистов, направлявшихся на отдых.
— По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется, — прокомментировала Петренко.
Следователи устанавливают детали совершенного преступления, а также причастных лиц.