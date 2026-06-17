В Самарской области на АЗС «Роснефть» изменился порядок отпуска топлива

Ранее жители региона сообщили о том, что на АЗС «Роснефть» клиентов просят назвать количество топлива в литрах, которое требуется для заправки автомобиля. Кроме того, на некоторых автозаправках сети возникли проблемы с оплатой услуг через терминал: из-за отсутствия интернета клиентов просили расплатиться наличными деньгами. По телефону «горячей линии» сети АЗС «Роснефть» «Ъ-Волга» сообщили, что проблемы со связью носят временный характер. При этом ограничений на продажу бензина на автозаправках компании нет.