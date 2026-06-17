В русском языке есть множество крылатых выражений, происхождение которых окутано тайной. Одно из самых загадочных и одновременно смешных — «при царе Горохе». Мы используем его, не задумываясь о том, что стоит за этим сказочным персонажем: реальный исторический деятель, мифологический бог или просто народная шутка? Авторитетные филологи предлагают сразу несколько версий, и каждая по-своему любопытна.
Кто такой царь Горох и когда появилось это выражение?
Прежде всего, как подчеркивает Лариса Микаллеф, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, «Царь Горох — персонаж русского фольклора и народных сказок, а не реальный исторический правитель». Он не упоминается ни в летописях, ни в хрониках, а его имя, по словам эксперта, является «результатом народного каламбура». Эту мысль развивает и Ирина Карапетова, к.филол.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, которая утверждает, что это «собирательный, сказочный образ, своего рода “дедушка” всех времен, символ глубокой древности».
Однако, как выясняется, единого мнения о происхождении данного образа нет. Светлана Халевина, преподаватель немецкого языка, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, выделяет несколько основных гипотез. Согласно одной из них, которую выдвинул доктор филологических наук А. Журавлев, в пословицах и сказках разных народов правителей нередко «называют» именами мелких предметов или насекомых, что укрепляет версию о «забавном народном приеме».
Гораздо более романтичную версию предлагал известный исследователь мифологии А. Н. Афанасьев. Как рассказывает Халевина, он «пытался связать данное имя с Перуном, полагая, что метафорический язык объединяет небесный гром с обмолотом бобовых». В этом случае, как уточняет Микаллеф, предполагается, что «царь Грох» со временем превратился в «царя Гороха». Однако, по словам Халевиной, современные лингвисты возражают против этого, так как корни у слов «грохот» и «горох» разные, и эта версия остается лишь гипотезой.
Существует и историко-географическая версия. Микаллеф упоминает предположение, что когда-то говорили о событиях, произошедших «при Царьграде» (Константинополе), а затем выражение исказилось до «царя Гороха». Однако, как она же замечает, «эта гипотеза считается маловероятной».
Что касается времени появления фразы, доцент Карапетова предполагает, что «оно зародилось в русском народном творчестве, вероятнее всего, в
В каком случае употребляют выражение «при царе Горохе»?
Фразеологизм «при царе Горохе» имеет четкое смысловое значение. Как объясняет Микаллеф, он означает «очень давно», «в незапамятные времена», «в допотопную эпоху». При этом в народной традиции встречаются вариации этой фразы. Так говорят: «Это было еще при царе Горохе» или «Когда царь Горох с грибами воевал». Комедийный эффект, по мнению эксперта, усиливается благодаря ассоциации с обычным бобовым растением, что делает образ одновременно и величественным, и абсурдным.
В одной из сказок, записанных Александром Афанасьевым, повествование начинается со слов: «В то давнее время, когда мир Божий был наполнен лешими, ведьмами да русалками… жил-был царь по имени Горох», что еще раз подчеркивает связь этого персонажа с миром сказок и преданий.
Какие есть аналоги царя Гороха в других языках?
Оказывается, в разных языках существуют свои способы иронично сказать о глубокой древности.
В немецком языке, как сообщает Халевина, прямого аналога с «царем» нет. Вместо этого немцы используют другие образные средства. Например, выражение «аnno Tobak», где юмор строится на ассоциации с табаком, который появился в Европе сравнительно недавно, поэтому выражение звучит иронично. Существует также вариант «Zu Olims Zeiten» (со времен Олима). Это выражение образовалось в XVII веке от олицетворения латинского слова olim («когда-то») и используется для передачи «давно» или «с незапамятных времен». Есть и более нейтральный вариант «In grauer Vorzeit» (в седой древности) или даже забавный перевод «Der ist doch schon seit dem Trojanischen Krieg veraltet» («Он устарел еще со времен Троянской войны»).
В английском языке, как отмечает Ольга Гинзбург, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, существует целый набор аналогичных фразеологизмов. Самым точным смысловым и стилистическим соответствием нашему «царю Гороху» она считает выражение «When Queen Anne was alive» («когда королева Анна была жива»). Интересно, что фраза «Queen Anne is dead!» («королева Анна мертва!»), появившаяся еще в 1798 году, использовалась в значении «ты сообщаешь всем известную новость» (аналог русского «открыл Америку!»), ведь к тому моменту королева была мертва уже 84 года. Также она упоминает британское разговорное «(Since) the year dot» (с незапамятных времен), которое, по мнению лингвистов, сложилось в середине XIX века как метафора: настолько далекое время, что оно сжимается до едва различимой точки. Кроме того, существуют библейская отсылка «(As) old as Adam» (старый как Адам) и фольклорный персонаж «Old King Cole» (старый король Коль), что, по мнению Гинзбург, доказывает: «англичане, как и русские, любят шутливо отсылать к вымышленным или полулегендарным правителям, когда речь заходит о глубокой древности».
Помимо основных версий происхождения и языковых параллелей, эксперты приводят ряд любопытных фактов, связанных с этим выражением.
Как отмечает Карапетова, в некоторых сказках встречается образ «горохового солдата» — игрушечного, сделанного из гороха, что указывает на его простоту и «народность».
Она также напоминает, что в древности, когда деньги только зарождались, горох мог использоваться как средство обмена, что подчеркивает его значимость в хозяйстве. Кроме того, как растение, дающее много плодов, он ассоциировался с плодородием, изобилием и благополучием. «Возможно, поэтому его и “возвели” в ранг царя», — предполагает эксперт.
Микаллеф сообщает, что в русском фольклоре встречаются и другие подобные персонажи, например, «царь Косарь» и «царь Копыл», имена которых также построены на народной игре слов. Подобные выражения существуют и у соседей: «В украинском языке употребляется форма “при царе Гороше”, в польском также встречается выражение “при царе Горохе”». При этом она приводит и другие забавные иноязычные параллели, наприме 1b8 ₽, во французском языке есть выражение «когда у куриц появятся зубы», которое выполняет схожую функцию обозначения чего-то невозможного и давнего.