Откуда пошло выражение «при царе Горохе»?

В английском языке, как отмечает Ольга Гинзбург, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, существует целый набор аналогичных фразеологизмов. Самым точным смысловым и стилистическим соответствием нашему «царю Гороху» она считает выражение «When Queen Anne was alive» («когда королева Анна была жива»). Интересно, что фраза «Queen Anne is dead!» («королева Анна мертва!»), появившаяся еще в 1798 году, использовалась в значении «ты сообщаешь всем известную новость» (аналог русского «открыл Америку!»), ведь к тому моменту королева была мертва уже 84 года. Также она упоминает британское разговорное «(Since) the year dot» (с незапамятных времен), которое, по мнению лингвистов, сложилось в середине XIX века как метафора: настолько далекое время, что оно сжимается до едва различимой точки. Кроме того, существуют библейская отсылка «(As) old as Adam» (старый как Адам) и фольклорный персонаж «Old King Cole» (старый король Коль), что, по мнению Гинзбург, доказывает: «англичане, как и русские, любят шутливо отсылать к вымышленным или полулегендарным правителям, когда речь заходит о глубокой древности».