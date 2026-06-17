Капитал-шоу и подарок Папе Римскому: о чем писали газеты 35 лет назад

По-прежнему в центре внимания СМИ в те дни находились выборы Президента РСФСР, которые прошли 12 июня. Когда итоги еще не были подведены, газета «Маяк» опубликовала большой материал о том, в какой атмосфере проходил процесс волеизъявления народа. «Кто из нас, счастливцев, еще заставших выборы в застойные года, не помнит эти помпезные мероприятия с красным кумачом, бравурными маршами и бутербродами с красной рыбой в буфетах? — писал в статье под названием “Хочется закрыть глаза и заткнуть уши” корреспондент А. Дмитриев. — Не берусь судить о том, что на тех выборах было больше по сердцу избирателям, но буфетом все были довольны. Новая генерация народных избранников резко и однозначно сказала: “Хватит пудрить мозги народу. Теперь будут другие выборы”. И вот я спешу на свой избирательный участок. Ощущение действительно новое. Лица людей какие-то сумрачные, нерадостные. Куда-то исчезли ребятишки с флажками и воздушными шарами? Почему у девчонок нет в косах роскошных пышных бантов? Помнится (куда же денешься от памяти?), старики доставали в этот день пахнущие нафталином костюмы (которые они уже приготовили “на смерть”), неуклюже повязывали галстуки. Эх, да что там старое ворошить… Нынче нас убеждают в том, что в городской (российской, областной, районной) казне денег нет на проведение былой показухи. Праздник должен быть в душе, а не в кумаче. Резонно… Только душа не гармошка, её не развернешь, как меха тальянки, когда заблагорассудится гармонисту».