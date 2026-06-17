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Пенсионера с эпилепсией лишили водительских прав после приступа за рулём в Красноярском крае

В Красноярском крае прокуратура добилась лишения водительских прав 73-летнего мужчины, страдающего эпилепсией.

В Красноярском крае прокуратура добилась лишения водительских прав 73-летнего мужчины, страдающего эпилепсией.

Одна из его поездка по улицам Зеленогорска закончилась аварией. Во время движения у автомобилиста внезапно начался приступ, в результате он потерял управление и столкнулся с другой машиной, после чего выехал в сугроб.

В ходе проверки выяснилось, что водитель длительное время состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «эпилепсия». Но, несмотря на заболевание, являющееся медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, он продолжал это делать.

«Прокуратура пришла к выводу, что нахождение такого водителя на дороге создает реальную угрозу безопасности окружающих, ведь следующий приступ может произойти в любой момент, а его последствия — оказаться гораздо серьезнее. Защищая права неопределенного круга лиц на безопасное дорожное движение, был подан иск с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами и признать водительское удостоверение недействительным. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск. Исполнение находится на контроле», — рассказали в надзорном ведомстве.

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