Пенсионера с эпилепсией лишили водительских прав после приступа за рулём в Красноярском крае

«Прокуратура пришла к выводу, что нахождение такого водителя на дороге создает реальную угрозу безопасности окружающих, ведь следующий приступ может произойти в любой момент, а его последствия — оказаться гораздо серьезнее. Защищая права неопределенного круга лиц на безопасное дорожное движение, был подан иск с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами и признать водительское удостоверение недействительным. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск. Исполнение находится на контроле», — рассказали в надзорном ведомстве.