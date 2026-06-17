Блогер Карина Нигай выпустила песню «СДВГ»: психологический разбор

Инфлюенсерша Карина Нигай выпустила песню «СДВГ» — она, по ее словам, посвящена ее опыту жизни с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
«Мой новый трек “СДВГ” рассказывает о современных девушках, таких же как я, которые часто все забывают и именно в этом их особенность, — объясняет Карина. — Мы умеем быстро переключаться между разными задачами, делая сразу несколько дел одновременно, и при этом остаемся собой. Это будто наша изюминка. Этот трек о нашем внутреннем ритме, хаосе и энергии, которая помогает двигаться вперед, несмотря на забывчивость».
Для 33-летней Карины Нигай это не первая песня: дебютный трек «Бонсай» она выпустила в 2024 году, а пользователям она известна как блогер и стилист.
Кроме того, Карина Нигай неоднократно снималась в телешоу — например, «Модные игры», «Звездные танцы», «Вызов» и «Звезды в Африке» для телеканала ТНТ. О том, какой получилась ее песня «СДВГ» и насколько реалистично в ней показаны реалии повседневности людей с подобным синдромом, Psychologies решил разобраться вместе с психологом Ириной Меркуловой.
Что такое СДВГ
С точки зрения клинической картины, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) простыми словами — это сочетание трудностей с концентрацией, повышенной двигательной активностью и импульсивностью.
При этом за «сухим определением» стоит не просто диагноз, а особый тип психической активности и темперамента, который вступает в противоречие с миром, в котором необходима постоянная собранность и самоконтроль.
«Темперамент задает динамику психической жизни, а именно — скорость движений, интенсивность реакций и эмоциональную возбудимость, — объясняет специалист. — В контексте СДВГ это проявляется как вечные скачки внимания, когда невозможно дослушать, доделать, а в результате возникает бесконечная череда начатых и брошенных дел».
Как СДВГ выглядит в песне Карины Нигай
Говоря о песне, Ирина Меркулова обращает внимание, что музыкальная форма, воплощающая это состояние, поддерживает «ощущение хаоса через быстрый темп, фрагментарный текст и эффект постоянного скроллинга образов и мыслей».
«За этим стоит тип нервной системы с высокой активностью и эмоциональной возбудимостью, но без достаточной устойчивости, — говорит психолог. — Проблема не в самом темпе, а в отсутствии условий и навыков, которые помогли бы такому темпераменту стать опорой, а не источником хаоса».
Современная среда перегружена стимулами — например, рекламой, социальными сетями, потоком информации.
Для человека с СДВГ эта среда одновременно родная и понятная, но при этом разрушительная. Она совпадает с его внутренним ритмом, но закрепляет привычку жить за счет внешних переключений, а не за счет внутренних опор. В песне «СДВГ» это выражено через образ героини, которая постоянно в онлайне, реагирует на каждый импульс и почти не оставляет места для тишины и контакта с собой.
Специалист также замечает, что лирический герой не только жалуется на состояние, но и иронизирует над ним, превращая диагноз в элемент идентичности — например, в фразу «Я такая, у меня СДВГ». С точки зрения психологии это становится шагом к трезвому самопониманию, открывает путь к тренировке саморегуляции и выработке личных стратегий, таких как планирование дня, дозирование стимулов и организация отдыха.
В песне «СДВГ» слышны оба полюса: усталость от рассеянности и игра в модную особенность.
По словам специалиста, героиня трека честно демонстрирует динамику своей психики, быстрые скачки, импульсивность, смену эмоций, но за этим встает вопрос — остается ли она лишь с объяснением провалов или это становится отправной точкой для поиска собственной формы жизни, работы и творчества.
«Это удачная художественная иллюстрация главной проблемы века, избыточной стимуляции, — резюмирует Ирина Меркулова. — Человек с мощной, но неорганизованной активностью пытается выжить в мире, подбрасывающем тысячи поводов отвлечься. Важно не подавить эту активность, а научиться управлять ею через развитие волевой регуляции, навыки расслабления, мобилизации и внутренний диалог».
Это, по ее словам, поможет превращать хаотические импульсы в осмысленные действия. «Ценность песни в том, что она позволяет слушателю прочувствовать внутренний хаос, а затем задать себе вопрос, как стать хозяином своей природы, а не ее заложником», — подводит итог психолог.
Ирина Меркулова, Психолог