Блогер Карина Нигай выпустила песню «СДВГ»: психологический разбор

Для человека с СДВГ эта среда одновременно родная и понятная, но при этом разрушительная. Она совпадает с его внутренним ритмом, но закрепляет привычку жить за счет внешних переключений, а не за счет внутренних опор. В песне «СДВГ» это выражено через образ героини, которая постоянно в онлайне, реагирует на каждый импульс и почти не оставляет места для тишины и контакта с собой.