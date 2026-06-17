Школьники сыграли в фиджитал-футбол и лазертаг на Спартакиаде в «Янтарном»

В Дворце спорта «Янтарный» прошла Областная летняя Спартакиада школьных спортивных клубов. В этом году её посвятили 80-летию Калининградской области. Участвовали воспитанники клубов из разных муниципалитетов в возрасте от 10 до 13 лет, которые отдыхали в загородных и пришкольных лагерях.
С напутствием к ребятам обратился первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Он пожелал честной борьбы и поздравил с наступающим юбилеем региона. Также юных спортсменов приветствовали представители минобразования области, чемпион мира по самбо Виталий Михеев, директор Дворца спорта «Янтарный» Татьяна Васильева и директор областной спортшколы Эдгар Иванс.
Соревнования прошли по трём дисциплинам. В фиджитал-футболе участники играли в мини-футбол на реальной площадке и в симуляторе FC26. В фиджитал-баскетболе — матч 3×3 и турнир в NBA 2K26. В тактическом бое — лазертаг и виртуальные сражения в Counter-Strike 2. Победителей определяли по сумме очков за два этапа — цифровой и физический.
Первое место заняла команда лицея № 18 Калининграда. Второй стала гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина. Третьей — школа из посёлка Железнодорожный.