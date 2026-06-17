Школьники сыграли в фиджитал-футбол и лазертаг на Спартакиаде в «Янтарном»

В Дворце спорта «Янтарный» прошла Областная летняя Спартакиада школьных спортивных клубов. В этом году её посвятили 80-летию Калининградской области. Участвовали воспитанники клубов из разных муниципалитетов в возрасте от 10 до 13 лет, которые отдыхали в загородных и пришкольных лагерях. С напутствием к ребятам обратился первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Он…