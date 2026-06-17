Профилактика инсультов. Учёные рассказали о неочевидной пользе ревеня

«Ревень — это источник антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые могут разрушать ДНК, а также ускоряют старение и провоцируют развитие ряда хронических болезней. Внутреннее воспаление считается одной из ключевых причин развития большинства хронических заболеваний. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет 2-го типа, и ряд онкозаболеваний. Компоненты ревеня обладают противовоспалительным эффектом. Это и антиоксиданты, и витамин К. К слову, последний влияет на снижение риска нарушений в работе головного мозга, которые нередко развиваются как раз на фоне воспаления», — добавляет Сергей Солодников.