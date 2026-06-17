Профилактика инсультов. Учёные рассказали о неочевидной пользе ревеня

Ревень — садовая культура, вызывающая споры среди дачников. Одни уничтожают растение из-за возможного вреда, другие кормят им всю семью в надежде на оздоровление. Чтобы получить от ревеня пользу, важно помнить о некоторых правилах его употребления. Подробнее о них корреспонденту сайта perm.aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.
Вред или польза?
Ревень — кладезь микроэлементов и витаминов: кальция, калия, витамина С, фолиевой кислоты, витамина К. В питании используют лишь сочные стебли (черешки), тогда как листья ревеня опасны из-за высокой концентрации щавелевой кислоты.
«Оксалат кальция — самая распространенная форма щавелевой кислоты, встречающаяся в растениях. Именно этот компонент придает ревеню кислый вкус. От ревеня лучше отказаться тем, кто страдает мочекаменной болезнью: высокая концентрация оксалатов может усилить процесс формирования камней», — заметил учёный.
Также из-за концентрации щавелевой кислоты растение не рекомендуется людям с подагрой, нежелательно есть ревень в период обострения язвенной болезни и гиперацидного гастрита, так как он раздражает стенки желудка. Если же противопоказаний нет, то продукт стоит включить в рацион: полезных свойств у него немало.
«Самый важный компонент растения — витамин К. В 100 граммах содержится 25−30% дневной нормы этого витамина. Он важен для нормальной свёртываемости крови и заживления ран», — рассказал кандидат медицинских наук.
Высокое содержание витамина К делает ревень не только полезным для заживления ран, но и для поддержания здоровья костей. Он снижает риск переломов, уменьшает вероятность развития остеопороза.
«Ревень — это источник антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые могут разрушать ДНК, а также ускоряют старение и провоцируют развитие ряда хронических болезней. Внутреннее воспаление считается одной из ключевых причин развития большинства хронических заболеваний. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет 2-го типа, и ряд онкозаболеваний. Компоненты ревеня обладают противовоспалительным эффектом. Это и антиоксиданты, и витамин К. К слову, последний влияет на снижение риска нарушений в работе головного мозга, которые нередко развиваются как раз на фоне воспаления», — добавляет Сергей Солодников.
Ревень может быть полезен и тем, кто снижает вес: он активирует метаболизм, в результате чего жиры сжигаются быстрее, а вес уменьшается. Этот эффект связывают с катехинами, содержащимися в растении. Низкий гликемический индекс и низкая калорийность делают ревень идеальным продуктом для диетического стола.
Главное — мера.
«В капле лекарство, в бутылке — яд». Об этом стоит помнить при употреблении ревеня. А ещё продукт безопаснее после термической обработки.
«В сыром ревене много щавелевой кислоты. Она связывает кальций, повышая риск образования камней в почках. Варка и запекание разрушают часть кислоты, делая продукт безопаснее. Также растение содержит вещества с сильным слабительным эффектом. При термической обработке их концентрация снижается, что защищает желудок от спазмов и диареи. При этом термическая обработка не разрушает полезные полифенолы, витамин К и марганец», — отметил учёный.
Для здоровых людей ревень может быть компонентом рациона, но без фанатизма. Важно помнить, что это не лекарство и добавлять в питание продукт не чаще двух раз в неделю.