Экс-министр тамбовского здравоохранения вернулась из зоны СВО под суд

По данным картотеки, процесс был остановлен 17 февраля с формулировкой: «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве», но «местонахождение обвиняемого известно». Производство по делу госпожи Юньковой возобновилось 29 мая. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в суде, «этого не могло бы произойти в ее отсутствие». Однако 5 июня заседание вновь было отложено — на этот раз из-за неявки свидетелей, но не обвиняемой.