В Красноярске устраняют проблему подтопления домов на Тобольской

Начались работы по обустройству отвода воды возле дома по улице Тобольской, 19А в красноярском микрорайоне Черемушки. Ранее жители поднимали проблему подтопления придомовой территории и многоэтажного дома, с жалобами обращались к главе Красноярска Сергею Верещагину. Договорились, что в сезон благоустройства приступим к активным работам, — отметил Сергей Верещагин. На проблемном участке специалисты обустроят дренажную систему. Рабочие уже монтируют три водосборных колодца и готовят траншею для труб, которые будут отводить грунтовые воды. Работы планируют выполнить в течение лета, а затем восстановить поврежденное благоустройство, сообщает «Город Прима».