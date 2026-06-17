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В Красноярске устраняют проблему подтопления домов на Тобольской

Начались работы по обустройству отвода воды возле дома по улице Тобольской, 19А в красноярском микрорайоне Черемушки. Ранее жители поднимали проблему.

Начались работы по обустройству отвода воды возле дома по улице Тобольской, 19А в красноярском микрорайоне Черемушки. Ранее жители поднимали проблему подтопления придомовой территории и многоэтажного дома, с жалобами обращались к главе Красноярска Сергею Верещагину. Договорились, что в сезон благоустройства приступим к активным работам, — отметил Сергей Верещагин. На проблемном участке специалисты обустроят дренажную систему. Рабочие уже монтируют три водосборных колодца и готовят траншею для труб, которые будут отводить грунтовые воды. Работы планируют выполнить в течение лета, а затем восстановить поврежденное благоустройство, сообщает «Город Прима».