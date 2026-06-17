Детская больница в Прикамье отмечает 70-летие

Детская больница в Чайковском отмечает 70-летний юбилей, сообщает Министерство здравоохранения Пермского края.
В 1956 году в поселке Чайковский была открыта поликлиника медсанчасти Воткинской гидроэлектростанции. За годы работы учреждение прошло путь от небольшого отделения до современного медицинского центра, где работают 52 врача и более 200 средних медработников.
«Чайковская детская городская больница — это надежный, сплочённый коллектив, единая команда», — отметили в минздраве Пермского края.
Благодаря усилиям коллектива здание больницы было приведено в соответствие с современными требованиями, созданы комфортные условия для врачей, детей и их родителей. С 2014 года учреждение находится в государственной собственности Пермского края.
С 2021 года в больнице работает выездное патронажное паллиативное отделение для детей юга Пермского края. В 2022 году открылся кабинет РАС, где проводится диагностика детей от 1 года до 3 лет с подозрением на аутизм и нарушения развития. Педиатрическую службу Чайковского в разные годы возглавляли Раиса Русинова, Нина Алексеева, Тамара Русинова, Дмитрий Бондарь. С 2021 года главным врачом является Лариса Грибкова.
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