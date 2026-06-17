Детская больница в Прикамье отмечает 70-летие

С 2021 года в больнице работает выездное патронажное паллиативное отделение для детей юга Пермского края. В 2022 году открылся кабинет РАС, где проводится диагностика детей от 1 года до 3 лет с подозрением на аутизм и нарушения развития. Педиатрическую службу Чайковского в разные годы возглавляли Раиса Русинова, Нина Алексеева, Тамара Русинова, Дмитрий Бондарь. С 2021 года главным врачом является Лариса Грибкова.