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В Пермском крае 44 выпускника получили по 100 баллов за ЕГЭ 2026

Количество максимальных результатов ЕГЭ по литературе выросло в 22 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье стали известны первые результаты ЕГЭ 2026 по литературе, химии и истории. Выпускники на старте экзаменационных испытаний показали отменные результаты: 603 школьника получили от 81 до 100 баллов, из них 44 — набрали максимальные 100 балловю.

Глав региона Дмитрий Махонин поблагодарил педагогов за подготовку выпускников, родителей — за поддержку. Губернатора порадовали территории Прикамья, где наряду с Пермью ребятам удалось добиться больших успехов.

«Ребята, вы — большие молодцы, так держать! Особенно ценно видеть в списках лучших не только краевую столицу, но и наши территории. Это доказывает: талантливые и целеустремленные дети есть в каждой школе Пермского края», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По химии стобалльниками стали 16 человек, по истории — шесть, литературе — 22. По литературе количестово максимальных результатов выросло в 22 раза — в ЭГЭ 2025 100 баллов получил только один выпускник. В этом году отличились выпускники из Перми, Березников, Чайковского, Чернушки, поселка Уральский, сел Березовка и Фролы.

Историю на 100 баллов написали шесть одиннадцатиклассников из Перми, Кунгура, Очера и Верещагино; химию — 14 одиннадцатиклассников из Перми и два из села Большая Соснова.

Часть муниципалитетов Прикамья поделились успехами своих выпускников. В Березниках ЕГЭ по литературе на 100 баллов написали Анна Артамонова и Александра Пономарева (обе — лицей № 1), Екатерина Кистер (школа № 3). К успеху их привели педагоги Вера Ошмарина и Светлана Середкина. В Чайковском стобалльницей стала выпускница гимназии Виталия Фертикова. Вместе с ней радость разделила учитель литературы и русского языка Наталья Туляева.

В Верещагино выпускник 11класса школы № 2 Матвей Куташев набрал 100 баллов за ЕГЭ по истории — ученик Марины Углевой.

«Экзамены продолжаются. Желаю всем выпускникам удачи, спокойствия и веры в свои силы. Ждем результаты по остальным дисциплинам и пополнения в команде высокобалльников», — поддержал ребят Дмитрий Махонин.

В этом году последние звонки во всех школах Пермского края прозвенели 26 мая. Школьный порог образовательных учреждений региона покинули почти 40 тыс. выпускников, включая 32 тыс. — девятиклассников, 9,5 тыс. — одиннадцатиклассников.