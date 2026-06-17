В Пермском крае 44 выпускника получили по 100 баллов за ЕГЭ 2026

По химии стобалльниками стали 16 человек, по истории — шесть, литературе — 22. По литературе количестово максимальных результатов выросло в 22 раза — в ЭГЭ 2025 100 баллов получил только один выпускник. В этом году отличились выпускники из Перми, Березников, Чайковского, Чернушки, поселка Уральский, сел Березовка и Фролы.