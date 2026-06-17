С начала года жители Калининградской области обогатили телефонных мошенников на 632 млн рублей

В целом заявляется о снижении числа зарегистрированных преступлений на 16,9% (с 4814 до 4002). Так, по данным ведомства, на территории региона снизилось количество зарегистрированных краж (с 1332 до 1206), в том числе с банковского счета (с 188 до 174), грабежей (с 49 до 44), мошенничеств (с 1209 до 888),