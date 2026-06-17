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Пять частных школ Кубани вошли в топ-30 лучших в России

Кубанские школы вошли в рейтинг конкурентоспособности выпускников.

Источник: Комсомольская правда

Пять частных общеобразовательных учреждений Краснодарского края вошли в престижный общенациональный рейтинг агентства RAEX, оценивающий конкурентоспособность выпускников. Исследование определило школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в ведущие российские и зарубежные университеты.

В топ-лист попали учебные заведения из трех городов Кубани: три представителя Краснодара, а также по одной школе из Сочи и Новороссийска.

Лидером среди кубанских частных школ стала сочинская гимназия «Школа бизнеса». Набрав 74,6 балла, она заняла высокую 17-ю строчку в общероссийском рейтинге.

Остальные позиции среди кубанских участников распределились следующим образом:

— Краснодарская гимназия «Лидер» заняла 21-е место (68,5 балла);

— Краснодарская школа «Эрудит» расположилась на 24-й строчке (61 балл);

— Гимназия № 1 города Новороссийска заняла 26-е место (53,8 балла);

— Краснодарский лицей «ИСТЭК» замкнул кубанскую пятерку на 27-й позиции (53,2 балла).

«Несмотря на то, что социогуманитарный профиль остается доминирующей специализацией для частных школ, лидеры рейтинга все больше ориентируются на диверсификацию направлений подготовки, уделяя больше внимания математике и ИТ-направлениям», — прокомментировал генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.