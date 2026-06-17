Университет «МЭИ» удостоен госнаграды Вьетнама за подготовку инженерных кадров

Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудничество МЭИ с Вьетнамом ведется с 1953 года. За это время университет подготовил свыше 650 инженеров, специалистов и магистров, более 120 кандидатов наук, свыше 10 докторов наук, а также более 160 специалистов, прошедших повышение квалификации. НИУ «МЭИ» координирует деятельность Российско-вьетнамского консорциума технических университетов и развивает партнерство с вьетнамскими организациями в области электроэнергетики, атомных технологий, гидроэнергетики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и новых материалов.