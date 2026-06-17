Университет «МЭИ» удостоен госнаграды Вьетнама за подготовку инженерных кадров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет «МЭИ» награжден Орденом Независимости III степени Вьетнама за вклад в подготовку инженерных кадров для страны, развитие научного сотрудничества, сообщили в пресс-службе вуза.
«Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам подписал решение о награждении Национального исследовательского университета “МЭИ” Орденом Независимости III степени. Награда присуждена за выдающийся вклад в подготовку вьетнамских инженерных кадров, развитие научного сотрудничества и укрепление российско-вьетнамского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудничество МЭИ с Вьетнамом ведется с 1953 года. За это время университет подготовил свыше 650 инженеров, специалистов и магистров, более 120 кандидатов наук, свыше 10 докторов наук, а также более 160 специалистов, прошедших повышение квалификации. НИУ «МЭИ» координирует деятельность Российско-вьетнамского консорциума технических университетов и развивает партнерство с вьетнамскими организациями в области электроэнергетики, атомных технологий, гидроэнергетики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и новых материалов.
«Государственная награда стала признанием высокого качества российского инженерного образования, фундаментальной научной школы МЭИ и ее вклада в развитие человеческого капитала Вьетнама, а также подтверждением особого характера российско-вьетнамского партнерства, основанного на доверии, преемственности академических традиций и общей ответственности за подготовку инженерных кадров будущего», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.