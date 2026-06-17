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МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском

МИД Беларуси сказал об атаке ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, передает телеграм-канал БелТА.

В частности, БелТА сообщило о том, что МИД Беларуси проинформирован об атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

— Информация по происшествию уточняется, — сообщили в ведомстве.

В свою очередь в Министерстве спорта Беларуси заявили, что информация по происшествию с белорусской детской футбольной командой тщательно уточняется и проверяется.

— Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль, — прокомментировали в Минспорта.

Ранее «Комсомолка» писала, что автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.

Также уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

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