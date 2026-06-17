Нижегородский автозавод поставит регионам медицинские фургоны на 1 млрд рублей

По второй закупке приобретают 38 автомобилей стоимостью от 8,5 млн до почти 9 млн руб., начальная цена всего контракта — почти 330 млн руб. Среди заказчиков Нижегородской области в ней фигурирует центральная городская больница Арзамаса.