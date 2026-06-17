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ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 13 выпускников в Красноярском крае

Результаты по профильной и базовой математике объявят не позднее 21 июня.

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдавали 15 059 человек. Высокие баллы получили 1490 выпускников, 13 из них написали работу на 100 баллов. Среди стобалльников — школьники из Железногорска, Богучанского округа и Красноярска.

Как рассказали в региональном Минобре, в краевой столице отличные результаты показали выпускники школ № 157, № 143, № 151, лицея № 1, гимназии № 13 «Академ» и комплекса «Покровский».

В прошлом году стобалльников по русскому языку в крае было 11. Всего по четырём предметам (русский язык, химия, история, литература) максимальный результат получили 62 человека.

Результаты по профильной и базовой математике объявят не позднее 21 июня. Основная волна ЕГЭ завершится 18 июня экзаменами по информатике и устной части иностранных языков.

Ранее мы сообщали, что 49 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в Красноярском крае.

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