Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае закрыли табачный магазин рядом со спортивной школой

Продукция находилась в открытом доступе и была видна всем посетителям магазина.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Прикамье закрыл табачный магазин возле спортивной детской школы.

Выяснилось, что магазин известной торговой сети продавал сигареты, кальяны и другие никотинсодержащие товары всего в 23 метрах от спортивной школы и стадиона. Законодательство запрещает размещение таких торговых точек ближе чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

Кроме того, проверяющие установили, что продукция находилась в открытом доступе и была видна всем посетителям магазина, включая несовершеннолетних. По мнению надзорных органов, это противоречит требованиям закона, направленным на защиту детей и подростков от пропаганды курения и употребления никотинсодержащей продукции.

Суд поддержал требования о защите интересов граждан и обязал компанию прекратить незаконную торговлю.