В Пермском крае закрыли табачный магазин рядом со спортивной школой

Кроме того, проверяющие установили, что продукция находилась в открытом доступе и была видна всем посетителям магазина, включая несовершеннолетних. По мнению надзорных органов, это противоречит требованиям закона, направленным на защиту детей и подростков от пропаганды курения и употребления никотинсодержащей продукции.