Обмен энергией и добром. Чем удивит заказ на Крестовой в этом году?

Как рассказал исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин, «Винил» впервые отправляется на гастроли. До этого мюзикл никогда не исполнялся вне стен театра. Его адаптировали под площадку под открытым небом, так что это будет концертное исполнение, не классический спектакль, который можно увидеть в самом театре.