Обмен энергией и добром. Чем удивит заказ на Крестовой в этом году?

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» прошёл сквозь десятки бурь и гроз. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Организаторы признаются, что играть спектакли под открытом небом в ландшафтах горных пейзажей Губахи артистам приходилось и под ливнями, и при сильном ветре. Фестиваль устоял даже в непростые пандемийные времена.
27 июня 2026 г. преданные зрители вновь взойдут на гору, чтобы насладиться очередной постановкой. В этом году в день открытия на вершине покажут мюзикл «Винил» (12+) пермского Театра-Театра.
В честь юбилейного сезона организаторы фестиваля приготовили массу удивительных сюрпризов.
В пятый раз.
Пермский академический Театр-Театр — постоянный участник фестиваля. Коллектив в пятый раз приедет на Крестовую, чтобы представить зрителям концертный вариант фееричного мюзикла «Винил». С премьеры в 2019 г. этот спектакль стал настоящим хитом репертуара. Стоит отметить, что постановка отмечена премией «Золотая маска».
Как рассказал исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин, «Винил» впервые отправляется на гастроли. До этого мюзикл никогда не исполнялся вне стен театра. Его адаптировали под площадку под открытым небом, так что это будет концертное исполнение, не классический спектакль, который можно увидеть в самом театре.
«Мы везём 80 человек. Это артисты, оркестр, балет. Когда меня спрашивают, как мы решились, я отвечаю: “Мы просто поверили, что это возможно”», — рассказал Егор Мухин.
Красивая музыкальная история на закате в природном ландшафте откроет фестиваль 27 июня. А дальше в программе ещё много интересного.
В воскресенье, 28 июня, впервые на фестивале на основной сценической площадке состоится показ мюзикла творческой команды и благотворительного фонда «Берегиня» на основе хитов группы Queen «Музыка жизни: первый концерт» (6+) (проводится при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края). Спектакль — пронзительная история о том, как мечта, вера и поддержка способны провести через любые препятствия.
«Для нас это возможность экологично поговорить о том, что помощь нужна. Это не просто театральная постановка. А живое откровение, рождённое на стыке хрупкой реальности онкоцентра и безграничной силы искусства», — отметила директор фонда Татьяна Голубаева.
Как отметила председатель оргкомитета фестиваля, депутат Заксобрания Пермского края Мария Коновалова, в этом году зрители особо прочувствуют, что искусство исцеляет.
«Это такой обмен энергией и добром», — пояснила Мария Коновалова.
Танцевальный батл.
Также 28 июня на основной площадке фестиваля выступит Челябинский театр современного танца с хореографической постановкой «Сказочка с напевом: от девицы до бабы» (12+).
По словам художественного руководителя театра «Доминанта», директора фестиваля «Тайны горы Крестовой» Любови Зайцевой, трёхдневная программа фестиваля этого года весьма насыщенная. Будут постановки в разных локациях. В том числе в Верхней Губахе, среди разрушающихся построек. Также запланированы спектакли на смотровой башне и на берегу Косьвы.
Финалом станет танцевальный батл между артистами балета Театра-Театра и гостями из Челябинска. Организаторы пока не раскрывают темы и композиции состязания, рассчитывая на максимальную импровизацию танцоров.
Глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин сообщил, что в этом году в Губахе подготовят большую стоянку для автобусов с туристами.
«Фестиваль, который начинался с очень маленькой частной инициативы театра “Доминанта”, стал настоящим геобрендом. Сейчас уже ни у кого язык не повернётся назвать эту территорию депрессивной», — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.