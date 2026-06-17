С начала года в регион ввезли около 500 тонн винограда из Африки, Индии и Южной Америки

С начала года в Калининградскую область импортировали около 500 тонн винограда. Продукцию доставляли из стран Африки, Южной Америки, а также Индии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Из Южной Африки, Чили, Индии и Перу в регион ввезли 484 тонны винограда. Также продукцию импортировали из Египта и Намибии — около 11 тонн.
«Для установления карантинного фитосанитарного состояния партий специалистами службы отобраны образцы и направлены в лабораторию Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ”. По результатам лабораторных исследований и фитосанитарного контроля вся продукция допущена к ввозу», — рассказали в Россельхознадзоре.
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