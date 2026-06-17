Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в регион ввезли около 500 тонн винограда из Африки, Индии и Южной Америки

Специалисты провели исследования продукции.

С начала года в Калининградскую область импортировали около 500 тонн винограда. Продукцию доставляли из стран Африки, Южной Америки, а также Индии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Из Южной Африки, Чили, Индии и Перу в регион ввезли 484 тонны винограда. Также продукцию импортировали из Египта и Намибии — около 11 тонн.

«Для установления карантинного фитосанитарного состояния партий специалистами службы отобраны образцы и направлены в лабораторию Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ”. По результатам лабораторных исследований и фитосанитарного контроля вся продукция допущена к ввозу», — рассказали в Россельхознадзоре.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше