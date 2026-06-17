«Уже готовимся к зиме»: на предприятиях СУЭК-Красноярск проводят плановые ремонты горной техники

«Мы привыкли, что уголь идет без перебоев, в самые сильные морозы в домах тепло, светло. Но за этой привычкой стоит сплоченная ежедневная работа, — поясняет Сергей Вибе. — Летом мы готовим технику к пиковым нагрузкам. Если что-то пропустим — простой. А простой — это риск для всей энергосистемы».