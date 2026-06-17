«Уже готовимся к зиме»: на предприятиях СУЭК-Красноярск проводят плановые ремонты горной техники

Заместитель главного механика АО «Разрез Бородинский» (входит в СУЭК) Сергей Вибе, чьи основные задачи связаны с организацией ремонтов горной техники, рассказал о летних работах на предприятиях СУЭК-Красноярск.
На Бородинском разрезе в рамках ремонтной кампании введен в работу экскаватор ЭР-1250 № 79, передислоцированный с Назаровского разреза. Машина оснащена новой российской системой управления. Завершены работы по роторной группе и проведена ревизия ходовой части экскаватора ЭРП-2500 № 4. В 2025 году на этом оборудовании модернизировали электрическую часть, что снизило энергопотребление на 30%.
На Назаровском разрезе после планового ремонта запущен экскаватор ЭР-1250 № 86.
На экскаваторе ЭКГ-6,3 № 13 (Бородинский разрез) производится замена двуногой стойки и бортовой рамы. Работы выполняются при участии специалистов ООО «ЕСК СУЭК» (Бородинский ремонтно-механический завод). На драглайне ЭШ-11/70 № 51 проведен текущий ремонт с установкой новой опорной базы, техника возвращена в эксплуатацию. Драглайн ЭШ-10/70 № 13 поставлен на ремонтную площадку Назаровского разреза.
В ремонтных работах задействованы механики, электрики, машинисты экскаваторов и сотрудники ремонтного завода. Ремонтная кампания на предприятиях СУЭК-Красноярск проводится в летний период для подготовки техники к пиковым нагрузкам в отопительный сезон.
«Мы привыкли, что уголь идет без перебоев, в самые сильные морозы в домах тепло, светло. Но за этой привычкой стоит сплоченная ежедневная работа, — поясняет Сергей Вибе. — Летом мы готовим технику к пиковым нагрузкам. Если что-то пропустим — простой. А простой — это риск для всей энергосистемы».