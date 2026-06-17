Жители Малопургинского района Удмуртии прошли осмотр в мобильном комплексе

Жители Малопургинского района Удмуртии получили возможность пройти медосмотр, не выезжая в районный центр. В населенные пункты приехал мобильный медицинский комплекс в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Передвижной комплекс работал в 12 населенных пунктах. Благодаря специальному оборудованию более 1,2 тыс. жителей района смогли пройти бесплатное флюорографическое обследование.
«Флюорография — это один из самых эффективных методов ранней диагностики заболеваний органов грудной клетки, в том числе туберкулеза и патологий легких. Выявление отклонений на начальных стадиях позволяет своевременно начать лечение, что существенно повышает шансы на полное выздоровление и снижает риск развития осложнений», — отметили в администрации Малопургинского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.