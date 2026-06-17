Суд в Ростове утвердил решение о запрете строительства бизнес-центра на Береговой

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2022 году с помощью проверки было выявлено, что разрешение на строительство, выданное ООО «Парус», не соответствует градостроительному законодательству. Поэтому у застройщика отозвали лицензию. Общественники указывали на то, что 12-этажный бизнес-центр планируют возвести в зоне речного фасада, где запрещено высотное строительство, а также на недостаточное количество парковочных мест.