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Суд в Ростове утвердил решение о запрете строительства бизнес-центра на Береговой

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Парус» на решение о запрете строительства делового центра на ул. Береговой, 23А. Информация содержится на сайте суда.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Парус» на решение о запрете строительства делового центра на ул. Береговой, 23А. Информация содержится на сайте суда.

В марте текущего года ростовский арбитраж встал на сторону ответчика, департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, который ранее отменил разрешение на стройку здания.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2022 году с помощью проверки было выявлено, что разрешение на строительство, выданное ООО «Парус», не соответствует градостроительному законодательству. Поэтому у застройщика отозвали лицензию. Общественники указывали на то, что 12-этажный бизнес-центр планируют возвести в зоне речного фасада, где запрещено высотное строительство, а также на недостаточное количество парковочных мест.

В 2025 году после вмешательства ростовской прокуратуры, департамент архитектуры города отменил разрешение на строительство офисного центра.