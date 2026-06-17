Невозможные нагрузки: прокуратура усомнилась в диагнозе Лерчек и требует новой экспертизы

В заявлении указано, что поводом для обращения стала очередная волна общественного недовольства. Пользователи обратили внимание на то, что Лерчек в день прохождения химиотерапии опубликовала видео из тренажёрного зала, где поднимает тяжести. До этого блогер рассказывала о недавней операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. По мнению заявителей, подобные нагрузки после такой операции «не только противопоказаны, но и невозможны физически».