Ремонт путепровода через Кольский залив начался в Мурманской области

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на путепроводе, который является частью моста через Кольский залив в Мурманской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Речь идет об эстакаде на левом берегу — сложной системе дорог и мостов, позволяющей водителям съезжать с Кольского моста и заезжать на него. Путепровод, на котором пройдет реконструкция, — один из ключевых элементов этой развязки. Общая протяженность ремонтируемого участка вместе с левобережной развязкой составит около 1,5 км.
Дорожные службы приступили к работам в соответствии с установленным графиком. Подрядная организация уже выполнила комплекс подготовительных мероприятий: на путепроводе размещены временные технические средства организации движения и установлены информационные стенды. Специалисты начали демонтажные работы.
В процессе ремонта заменят дорожное покрытие левобережной транспортной развязки и самого сооружения. Также будет обновлено барьерное ограждение на путепроводе, выполнены замена деформационных швов и ремонт опор.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.