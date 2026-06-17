Ремонт путепровода через Кольский залив начался в Мурманской области

Речь идет об эстакаде на левом берегу — сложной системе дорог и мостов, позволяющей водителям съезжать с Кольского моста и заезжать на него. Путепровод, на котором пройдет реконструкция, — один из ключевых элементов этой развязки. Общая протяженность ремонтируемого участка вместе с левобережной развязкой составит около 1,5 км.