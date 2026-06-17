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«Лучший агроном». В Перми пройдёт краевой конкурс профмастерства

19 июня в Перми пройдёт краевой конкурс профессионального мастерства в номинации «Агроном». Региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии» для специалистов агросферы Пермского края состоится на площадке и в полях Пермского НИИСХ.

19 июня в Перми пройдёт краевой конкурс профессионального мастерства в номинации «Агроном». Региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии» для специалистов агросферы Пермского края состоится на площадке и в полях Пермского НИИСХ, в с. Лобаново.

Участники продемонстрируют не только теоретические знания, но и практические навыки:

определение влажности и чистоты зерна;

анализ сноповых образцов растений;

общий бракераж посевов.

Победителю регионального этапа выпадет честь представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе в Республике Мордовия — это шанс побороться за звание лучшего агронома России и получить ценные награды. Кстати, в прошлом году пермский участник во Всероссийском этапе конкурса был в числе призёров с почётным третьим местом среди лучших агрономов страны.

Как отмечают организаторы, конкурс призван не просто выявить сильнейших, но и повысить престиж агрономической профессии в России, распространить передовой опыт и показать достижения лучших специалистов отрасли, а также вдохновить молодёжь на выбор профессии агронома.

Каждый участник краевого этапа получит диплом и памятный приз — как знак признания его труда и профессионализма. А победителей Всероссийского этапа, помимо всеобщего признания лучшими профи страны, ждут ещё более значимые награды:

1 млн руб. — за 1 место;

500 тыс. руб. — за 2 место;

300 тыс. руб. — за 3 место.

Конкурс с масштабом.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» — ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации и объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий, давая им возможность проявить себя на национальном уровне. Организатор конкурса — Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.