«Лучший агроном». В Перми пройдёт краевой конкурс профмастерства

Победителю регионального этапа выпадет честь представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе в Республике Мордовия — это шанс побороться за звание лучшего агронома России и получить ценные награды. Кстати, в прошлом году пермский участник во Всероссийском этапе конкурса был в числе призёров с почётным третьим местом среди лучших агрономов страны.