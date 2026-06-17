«Лучший агроном». В Перми пройдёт краевой конкурс профмастерства

19 июня в Перми пройдёт краевой конкурс профессионального мастерства в номинации «Агроном». Региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии» для специалистов агросферы Пермского края состоится на площадке и в полях Пермского НИИСХ, в с. Лобаново.
Участники продемонстрируют не только теоретические знания, но и практические навыки:
определение влажности и чистоты зерна;
анализ сноповых образцов растений;
общий бракераж посевов.
Победителю регионального этапа выпадет честь представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе в Республике Мордовия — это шанс побороться за звание лучшего агронома России и получить ценные награды. Кстати, в прошлом году пермский участник во Всероссийском этапе конкурса был в числе призёров с почётным третьим местом среди лучших агрономов страны.
Как отмечают организаторы, конкурс призван не просто выявить сильнейших, но и повысить престиж агрономической профессии в России, распространить передовой опыт и показать достижения лучших специалистов отрасли, а также вдохновить молодёжь на выбор профессии агронома.
Каждый участник краевого этапа получит диплом и памятный приз — как знак признания его труда и профессионализма. А победителей Всероссийского этапа, помимо всеобщего признания лучшими профи страны, ждут ещё более значимые награды:
1 млн руб. — за 1 место;
500 тыс. руб. — за 2 место;
300 тыс. руб. — за 3 место.
Конкурс с масштабом.
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» — ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации и объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий, давая им возможность проявить себя на национальном уровне. Организатор конкурса — Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.