Бельский заявил о картельном сговоре на фоне ограничений продажи бензина

— ФАС выявил картельный сговор. Это вопрос работы в том числе правоохранительных органов. Наказание будет неизбежно. И вряд ли некоторые компании будут дальше этим заниматься, потому что штрафы достаточно серьезные, — заявил председатель парламента на пресс-подходе в Мариинском дворце. — Но я сам ехал по городу и не видел, чтобы стояли какие-то очереди у АЗС. В машину не влезет больше 100 литров. Проблемы «Татнефти»? Компания обозначала, что временно ввела ограничения на 20 литров в связи с проблемами своей организации.