Курский атлет в день своего 76-летия пробежал 76 километров

Валерий Боженов уже много лет отмечает дни рождения не задуванием свечей, а кроссом на стадионе. Он первым из курян совершил суточный бег: в 1989 году в День города атлет пробежал 244 километра 860 метров без сна. За его плечами около 300 марафонов и шесть ультрамарафонов, в ходе которых участники бегут несколько дней подряд.