Курский атлет в день своего 76-летия пробежал 76 километров

Валерий Боженов из Курска отметил день рождения нестандартно: он вышел на стадион «Трудовые резервы» в шесть утра и пробежал 76 километров. Финишировал именинник на 40 минут раньше запланированного времени — к 15:20 вместо 16:00, сообщает aif.ru.
Валерий Боженов уже много лет отмечает дни рождения не задуванием свечей, а кроссом на стадионе. Он первым из курян совершил суточный бег: в 1989 году в День города атлет пробежал 244 километра 860 метров без сна. За его плечами около 300 марафонов и шесть ультрамарафонов, в ходе которых участники бегут несколько дней подряд.
Спортом Валерий Павлович увлекается с 11 лет. Начинал с велогонок, которые в 1960-е годы были популярны в Курске, в составе юношеской сборной побывал на Кубе. С 25 лет перешел в легкую атлетику. Выходил на старты в Афинах, Париже, Каире, Стамбуле, Тбилиси и многих других городах.
Сам спортсмен признается, что устает, как и все, возраст и физиология берут свое, но он чувствует, что еще может и хочет бегать, — у него есть запас.
Активных пенсионеров-спортсменов немало и в других регионах Черноземья. В Воронежской области 75-летний Анатолий Божко в марте привез с чемпионата России по легкой атлетике «Мастерс» в Туле три золотые медали. Ежедневно он проходит не менее десяти тысяч шагов, занимается с гантелями и практикует бег по ступенькам.
В Орле живет 60-летний Николай Варнавский, в 2023 году он представлял регион на Спартакиаде пенсионеров в Санкт-Петербурге, где занял пятое место в кроссе на тысячу метров и четырнадцатое — в дартсе.
84-летний липчанин Николай Казьмин в 2024 году участвовал в спринтерском триатлоне: 750 метров в бассейне, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом. Бывший учитель физкультуры продолжает бегать, плавать, кататься на лыжах и играть в шахматы.
В Тамбовской области 65-летний Валерий Малюков, заслуженный мастер спорта по гиревому спорту, установил абсолютный рекорд России в рывке гири за две минуты (76 повторений при весе 12 кг), а также областной рекорд по отжиманиям — 124 раза за четыре минуты после 8-километровой пробежки.
Ежегодно в России проходят областные и всероссийские Спартакиады пенсионеров. В конце мая в Белгороде в областном этапе участвовали 165 спортсменов от 59 до 85 лет. Победителем на дистанции 1000 метров стал 65-летний Владимир Неминущий, мастер спорта СССР, более 40 лет преподающий спортивное ориентирование.
В апреле в Воронежской области прошла вторая межрегиональная спартакиада «Побеждая время» с участием команд из шести регионов. Победителем стала команда «Воронеж — не догонишь».