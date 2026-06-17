В Казани пройдет чемпионат по профмастерству среди участников СВО

«Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО движения “Абилимпикс” организован в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Он помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и смогут найти будущих работодателей. Отмечу, что Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по приоритетному трудоустройству и обучению наших участников СВО», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.