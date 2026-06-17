В Казани пройдет чемпионат по профмастерству среди участников СВО

Чемпионат по профмастерству среди участников СВО состоится в Казани с 26 июня по 1 июля при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве РФ.
«Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО движения “Абилимпикс” организован в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Он помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и смогут найти будущих работодателей. Отмечу, что Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по приоритетному трудоустройству и обучению наших участников СВО», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Помимо основных соревнований, участники могут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях. Деловая программа мероприятия включает пленарное заседание, круглые столы, мастер-классы. Также предусмотрены культурные и спортивные события.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что сегодня участники СВО и их дети поступают в колледжи на особых условиях, имея преимущественное право на зачисление.
«Этот механизм помогает героям не терять время и сразу переходить от восстановления к профессиональному росту. Мы чутко реагируем на их запросы: адаптируем учебные программы и индивидуально подходим к подготовке. Соревнования в Казани подтверждают, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности. Целеустремленность, упорство и мастерство конкурсантов служат лучшим примером для молодого поколения», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.