Под Калининградом водители фур научились прятаться от облав ГАИ, чтобы избежать контроля и не платить за проезд

Местные жители пожаловались, что в посёлке в последнее время невозможно дышать из-за выхлопных газов, большегрузы грохочут и разбивают дороги, а водители превышают скорость. При появлении полицейских фуры останавливаются неподалёку от Низовья, а после продолжают гонять через посёлок.