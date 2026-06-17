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Под Калининградом водители фур научились прятаться от облав ГАИ, чтобы избежать контроля и не платить за проезд

Жители посёлка жалуются на несущиеся с грохотом грузовики.

Источник: Клопс.ru

Водители грузовиков, едущих через Низовье, стали пережидать облавы ГАИ, чтобы избегать рамок весового контроля. Об этом рассказал директор МКУ «Низовское» Евгений Винник во время прямого эфира с главой администрации Гурьевского муниципального округа во вторник, 16 июня.

Местные жители пожаловались, что в посёлке в последнее время невозможно дышать из-за выхлопных газов, большегрузы грохочут и разбивают дороги, а водители превышают скорость. При появлении полицейских фуры останавливаются неподалёку от Низовья, а после продолжают гонять через посёлок.

«То ли по рации [их] предупреждают — скапливаются и ждут, когда патруль свернёт свою работу», — сообщил Винник.

По мнению главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, часть водителей использует этот маршрут для объезда весового контроля.

«Во-первых, шум, во-вторых, они несутся, бывает, — подтвердил Подольский. — Не соблюдают скоростной режим, даже несмотря на то, что там есть лежащие полицейские».

Дорога через Низовье находится в ведении региона, поэтому муниципалитет обратился в областную Госавтоинспекцию с просьбой усилить патрулирование. Власти также намерены просить ГАИ, чтобы дежурство было регулярным.

Проблема впервые возникла 10 лет назад. С запуском системы «Платон» грузовики решили объезжать рамки через маленькие посёлки, которые не предназначены для движения больших машин.

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