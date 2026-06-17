Работать ответственно. Шахтёру Данилову присвоили звание Героя Труда

— Всё получилось довольно неожиданно. В юности мы с другом собирались поступать в мореходное училище. Но так вышло, что я проспал день подачи документов. Друг поступил, а я остался. Нужно было выбирать дальнейший путь, получать профессию. Так я поступил в ПТУ № 10 в Соликамске на машиниста горных машин. Можно сказать, что судьба сама привела меня в эту профессию.