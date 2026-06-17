Работать ответственно. Шахтёру Данилову присвоили звание Героя Труда

В День России в Кремле президент России Владимир Путин вручил машинисту горных выемочных машин (ГВМ) рудника СКРУ-1 компании «Уралкалий» Владимиру Данилову государственную награду «Герой Труда Российской Федерации» — одну из высших наград страны.
Этим званием отмечают людей, профессионализм, преданность делу и многолетний труд которых имеют особое значение для страны. За плечами Владимира Николаевича почти сорок лет работы в шахте, тысячи смен, участие в развитии производства и подготовке молодых специалистов. Его трудовой путь — пример высокого мастерства, ответственности и верности выбранной профессии.
Владимир Данилов рассказал о том, как случай определил его судьбу, что значит быть наставником и какие принципы помогают оставаться настоящим профессионалом на протяжении десятилетий.
Награда требует ответственности.
— Какие впечатления остались от церемонии награждения в Кремле?
— Впечатлило абсолютно всё: Кремль, парадные залы, сама атмосфера. Конечно, было сильное волнение. Нас было около двадцати награждённых, каждый со своей историей, своими заслугами. Сам момент вручения тоже запомнится на всю жизнь. Президент лично прикрепил медаль к груди, пожал руку. Если честно, я до сих пор до конца не осознаю, что произошло.
— Что вы почувствовали, когда узнали о присвоении вам звания?
— Такая награда требует большой ответственности. Конечно, было волнительно. Не каждый день получаешь столь высокое признание твоего труда, поэтому стараешься соответствовать такому званию.
— Почему вы выбрали работу шахтёра?
— Всё получилось довольно неожиданно. В юности мы с другом собирались поступать в мореходное училище. Но так вышло, что я проспал день подачи документов. Друг поступил, а я остался. Нужно было выбирать дальнейший путь, получать профессию. Так я поступил в ПТУ № 10 в Соликамске на машиниста горных машин. Можно сказать, что судьба сама привела меня в эту профессию.
— Сегодня вы работаете машинистом горных выемочных машин шестого разряда. Что входит в ваши обязанности?
— Основная задача — добыча руды. Но работа этим не ограничивается. Мы следим за состоянием оборудования, соблюдаем требования техники безопасности, выполняем мелкий ремонт своими силами. Если требуется серьёзное вмешательство, ремонт крупных узлов (редукторы, электродвигатели, металлические площадки, рамы и т. д. — Авт.) комбайна или самоходного вагона, направляем в подземные ремонтные мастерские. От исправности оборудования и внимательности каждого работника зависит очень многое.
Командная работа.
— Какие качества особенно важны для человека вашей профессии?
— Прежде всего — добросовестность и ответственность. Нужно уметь работать со сложным оборудованием, понимать степень ответственности за свои действия. И, конечно, необходимо желание работать. Без этого невозможно стать настоящим профессионалом. Кроме того, у нас командная работа. Мы работаем в бригаде, постоянно взаимодействуем с напарником — машинистом ГВМ пятого разряда, поэтому важно уметь работать в коллективе и поддерживать товарищей.
— За годы работы многое изменилось?
— Конечно, техника стала другой. Происходит серьёзная модернизация оборудования. Появляются новые машины, новые технологии. В каком-то смысле работать становится легче, но одновременно растут производственные задачи и требования к результату. Поэтому развитие идёт постоянно.
— Что помогает сохранять концентрацию во время смены?
— Нельзя просто механически выполнять работу. Постоянно думаешь, анализируешь, ищешь решения. Как лучше сделать здесь, как поступить в другой ситуации. В какой-то степени это творческий процесс. Когда человек вовлечён в дело, ему проще сохранять внимание и ответственность.
— В чём вы видите значение труда шахтёра для страны?
— Мы добываем руду, из которой производят калийные удобрения. А это напрямую связано с продовольственной безопасностью. Почвы со временем истощаются, и без удобрений невозможно получать высокие урожаи. Поэтому мы понимаем, что участвуем в большом и важном деле. Наша работа находится в самом начале длинной производственной цепочки, результат которой помогает обеспечивать людей продовольствием.
Задать направление.
— Вы много лет занимаетесь наставничеством. Что самое важное в работе с молодыми специалистами?
— Самое главное — правильно научить человека с самого начала. Те основы, которые закладываются в первые годы работы, остаются на всю жизнь. Потом человек будет развиваться самостоятельно, приобретать собственный опыт, но направление должно быть задано верно. Мне в своё время повезло с наставниками — у меня были хорошие учителя.
— Какие советы дали бы молодым работникам?
— Нужно быть настойчивыми и постоянно учиться. Никто не приходит на производство полностью готовым специалистом. Чтобы стать мастером своего дела, нужно работать над собой, повышать знания и профессиональное мастерство.
— Вы активно занимаетесь спортом. Что он вам даёт?
— Движение — это жизнь. Пока человек двигается, он живёт. На работе задействованы определённые группы мышц, поэтому важно поддерживать себя и другими видами активности. Лыжами я занимаюсь систематически, также люблю велосипед и бассейн. Стараюсь придерживаться определённого графика занятий.
— Ваша семья тоже связана с «Уралкалием»?
— Да. Жена работает в профсоюзной организации, сын — электромеханик на одном из рудоуправлений. Получается, что у нас всегда есть общие темы для разговора. Мы обсуждаем новости предприятия, производственные вопросы, профсоюзную деятельность.
— Если бы была возможность обратиться к себе почти сорок лет назад, какой совет вы бы дали?
— Наверное, посоветовал бы пройти тот же самый путь. Никуда не сворачивать и продолжать заниматься своим делом.
— Что считаете главным достижением в жизни?
— Всё взаимосвязано. Важно добросовестно работать, правильно воспитывать детей, быть ответственным человеком. Нельзя выделить что-то одно. Жизнь складывается из многих составляющих, и каждую из них нужно делать правильно.