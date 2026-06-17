Новым главой нижегородского минэкономики назначен Александр Соловьев

Господин Соловьев родился в 1991 году, окончил Московский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 2013—2019 годах работал в АО «Росагролизинг», с 2020 года работает в нижегородском минэкономики, занимал должности замминистра и первого замминистра.