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Новым главой нижегородского минэкономики назначен Александр Соловьев

Александр Соловьев назначен руководителем министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области вместо ушедшего Дениса Исмагилова. Ранее новый назначенец был первым заместителем министра, сообщили в региональном правительстве.

Александр Соловьев назначен руководителем министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области вместо ушедшего Дениса Исмагилова. Ранее новый назначенец был первым заместителем министра, сообщили в региональном правительстве.

Господин Соловьев родился в 1991 году, окончил Московский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 2013—2019 годах работал в АО «Росагролизинг», с 2020 года работает в нижегородском минэкономики, занимал должности замминистра и первого замминистра.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дениса Исмагилова повысили до должности зампредседателя правительства области.