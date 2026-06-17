Расписание электричек изменится на маршруте Новокуйбышевская — Тольятти

В Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов по маршруту Новокуйбышевская — Тольятти. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает самарская пригородная пассажирская компания.
Так, 17, 19, 24 и 26 июня, а также 1 и 3 июля поезд № 7118/7117 Тольятти (10.57) — Самара (12.56−12.58) — Новокуйбышевская (13.22) будет ходить по измененному расписанию: Тольятти (10.57) — Самара (12.56−13.13) — Новокуйбышевская (13.35).
В эти же даты поезд № 7110 — 7120/7119 Новокуйбышевская (13.38) — Самара (14.02−14.10) — Тольятти (16.04) проследует как: Новокуйбышевская (13.45) — Самара (14.08−14.10) — Тольятти (16.04). А 15, 17, 19, 23, 25, 29 июня и 1, 3 июля поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (19.53) — Самара (20.17−20.19) — Тольятти (22.25) перевезет пассажиров по расписанию Новокуйбышевская (19.43) — Самара (20.08−20.19) — Тольятти (22.25).