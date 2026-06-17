Расписание электричек изменится на маршруте Новокуйбышевская — Тольятти

Так, 17, 19, 24 и 26 июня, а также 1 и 3 июля поезд № 7118/7117 Тольятти (10.57) — Самара (12.56−12.58) — Новокуйбышевская (13.22) будет ходить по измененному расписанию: Тольятти (10.57) — Самара (12.56−13.13) — Новокуйбышевская (13.35).