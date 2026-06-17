В МВД рассказали, как мошенники используют сайты знакомств

Как отметили в ведомстве, после установления доверительного контакта мошенники предлагают заработок на криптовалюте, закрытых проектах или бирже. Также там добавили, что при попытке вывести средства человека просят доплатить за «активацию счета», «страховку» или «комиссию». Нередко мошенники используют банковские термины, чтобы усыпить бдительность, предупредили в МВД.