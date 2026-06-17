Движение по улице Ванеева в Нижнем Новгороде ограничат с 19 июня

«В указанный период котельная, от которой проложен данный участок сети, находится на ежегодном плановом профремонте, в связи с чем горячая вода в дома не подается с 15 по 24 июня. Поэтому ремонтные работы не принесут дополнительных неудобств», — говорится в сообщении.