Движение по улице Ванеева в Нижнем Новгороде ограничат с 19 июня

40 метров трубопроводов планирует заменить АО «Объединенный коммунальный оператор» под дорогой на улице Ванеева, 11, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
С 22:00 19 июня до 23:00 21 июня будет ограничено движение в районе перекрестка с улицей Невзоровых. Разработан почасовой план-график производства работ.
Водителям советуют использовать альтернативные пути объезда.
«В указанный период котельная, от которой проложен данный участок сети, находится на ежегодном плановом профремонте, в связи с чем горячая вода в дома не подается с 15 по 24 июня. Поэтому ремонтные работы не принесут дополнительных неудобств», — говорится в сообщении.