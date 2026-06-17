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Движение по улице Ванеева в Нижнем Новгороде ограничат с 19 июня

В выходные на улице будут менять теплосети.

Источник: Время

40 метров трубопроводов планирует заменить АО «Объединенный коммунальный оператор» под дорогой на улице Ванеева, 11, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 22:00 19 июня до 23:00 21 июня будет ограничено движение в районе перекрестка с улицей Невзоровых. Разработан почасовой план-график производства работ.

Водителям советуют использовать альтернативные пути объезда.

«В указанный период котельная, от которой проложен данный участок сети, находится на ежегодном плановом профремонте, в связи с чем горячая вода в дома не подается с 15 по 24 июня. Поэтому ремонтные работы не принесут дополнительных неудобств», — говорится в сообщении.