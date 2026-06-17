Найден способ получения сверхпрочных материалов для авиации и космоса

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Новую математическую модель для производства сверхпрочных материалов разработали и успешно испытали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Тем самым они решили научную проблему, которая мешала создавать новые материалы для авиации, космоса и высокоточной техники, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые ЮУрГУ Максим Дудоров и Александр Дрозин разработали и испытали новую математическую модель. По сути, это умный калькулятор, который впервые позволяет увидеть, как на самом деле растут кристаллы в быстро охлаждающемся металлическом расплаве. Это критически важно, потому что именно рост кристаллов определяет, каким получится металл — обычным, хрупким или сверхпрочным», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что до появления новой модели наука считала, что концентрация атомов на поверхности растущего, допустим, на фабрике металлического материала постоянна. В реальности же она меняется каждую долю секунды, поэтому производство сверхпрочных материалов было затруднительным. Ученые ЮУрГУ впервые учли такую динамику.
«Они использовали методы неравновесной термодинамики и вариационного исчисления. На примере роста кристаллов соединения Fe3B (триборид железа — прим. ТАСС) они успешно протестировали и показали, что на самых ранних стадиях скорость его роста может быть совсем другой, чем считалось раньше», — сказали в вузе.
В пресс-службе отметили, что практическая польза новой модели огромна. Теперь металлурги смогут точнее подбирать режимы охлаждения, чтобы получать аморфные и нанокристаллические сплавы, которые в разы прочнее обычных. Они нужны для авиационных деталей, космических аппаратов, высокоточных станков, сверхпрочных лент, проволоки и защитных покрытий. Дальнейшие исследования станут новым инструментом для проектирования материалов будущего.