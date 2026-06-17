Найден способ получения сверхпрочных материалов для авиации и космоса

«Ученые ЮУрГУ Максим Дудоров и Александр Дрозин разработали и испытали новую математическую модель. По сути, это умный калькулятор, который впервые позволяет увидеть, как на самом деле растут кристаллы в быстро охлаждающемся металлическом расплаве. Это критически важно, потому что именно рост кристаллов определяет, каким получится металл — обычным, хрупким или сверхпрочным», — сказали в пресс-службе.