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Защита в сети. Забыл про номер, получил долги

Партийный проект «Цифровая Россия», реализуемый партией «Единая Россия», представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой злоумышленников. Мы каждый день сталкиваемся с новыми, всё более изощрёнными схемами обмана.

Правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленника, который использовал приобретенные на теневых площадках SIM-карты для получения доступа к аккаунтам людей на маркетплейсах и оформления покупок в рассрочку за чужой счёт.

20-летний парень покупал абонентские номера, прежние владельцы которых не отвязали их от своих учётных записей в онлайн-сервисах. Используя восстановление доступа через номер телефона, злоумышленник получал контроль над аккаунтами пользователей маркетплейсов, оформлял дорогостоящие товары в рассрочку, а затем перепродавал их по заниженной стоимости через мессенджеры.

Рост активности.

Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что этот случай демонстрирует одну из наиболее недооценённых угроз цифровой безопасности.

— Многие граждане ошибочно считают, что после отказа от номера телефона никаких рисков для них не существует. Если номер остаётся привязанным к маркетплейсам, банковским приложениям, социальным сетям или государственным сервисам, новый владелец SIM-карты потенциально может получить доступ к связанным аккаунтам через процедуры восстановления пароля, — отметил он.

По словам депутата, проблема становится всё более актуальной на фоне стремительного роста электронной коммерции.

«По итогам 2025 г. объём российского рынка интернет-торговли превысил 11 трлн руб., а число пользователей маркетплейсов исчисляется десятками миллионов человек. При таких масштабах даже единичные случаи компрометации аккаунтов могут приводить к существенным финансовым потерям граждан», — подчеркнул парламентарий.

Ошибка пользователя.

Антон Немкин обратил внимание, что злоумышленники всё чаще используют не сложные технические методы взлома, а ошибки самих пользователей в управлении своими цифровыми данными.

«В данном случае преступник фактически не взламывал системы маркетплейсов. Он использовал легитимные механизмы восстановления доступа через номер телефона, который уже принадлежал ему как новому владельцу SIM-карты. Это ещё раз показывает, насколько важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены», — пояснил депутат.

Парламентарий рекомендовал гражданам перед сменой номера телефона обязательно проверять, к каким сервисам он привязан.

«Перед отказом от SIM-карты необходимо отвязать номер от маркетплейсов, банковских приложений, социальных сетей, электронной почты и других онлайн-сервисов. Кроме того, следует регулярно проверять способы восстановления доступа в аккаунтах и по возможности использовать дополнительные механизмы защиты, включая двухфакторную аутентификацию через специальные приложения, а не только через SMS», — заявил Антон Немкин.

По мнению депутата, произошедший случай также подтверждает необходимость повышения цифровой грамотности населения.

«Сегодня безопасность человека зависит не только от надёжности информационных систем, но и от того, насколько внимательно он относится к управлению своими цифровыми следами. Старый номер телефона, забытый аккаунт или неактуальные данные в профиле могут стать инструментом в руках злоумышленников. Именно поэтому вопросам цифровой грамотности необходимо уделять такое же внимание, как финансовой или правовой культуре», — заключил Антон Немкин.

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