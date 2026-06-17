Суд подтвердил запрет на возведение бизнес‑центра на Береговой в Ростове

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу застройщика, оспаривающего отмену разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове‑на‑Дону, и оставил решение нижестоящего суда без изменения.