Суд подтвердил запрет на возведение бизнес‑центра на Береговой в Ростове

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу застройщика, оспаривающего отмену разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове‑на‑Дону, и оставил решение нижестоящего суда без изменения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 269 АПК РФ жалоба отклонена, первоначальное решение оставлено в силе. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.
Окончательное решение по делу было опубликовано 16 июня. Ранее застройщик (общество с ограниченной ответственностью) подавал аналогичную жалобу, которая была возвращена из‑за процессуальных нарушений.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области уже отказал компании в требовании признать недействительным запрет на строительство.