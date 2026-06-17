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Суд подтвердил запрет на возведение бизнес‑центра на Береговой в Ростове

Решение вынес 15 арбитражный апелляционный суд.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу застройщика, оспаривающего отмену разрешения на строительство делового центра на улице Береговой в Ростове‑на‑Дону, и оставил решение нижестоящего суда без изменения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 269 АПК РФ жалоба отклонена, первоначальное решение оставлено в силе. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

Окончательное решение по делу было опубликовано 16 июня. Ранее застройщик (общество с ограниченной ответственностью) подавал аналогичную жалобу, которая была возвращена из‑за процессуальных нарушений.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области уже отказал компании в требовании признать недействительным запрет на строительство.